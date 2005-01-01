Прав ли Чубайс, предлагая, чтобы богатые платили за электричество больше?

Мало кем любимый Чубайс рискует вызвать к себе еще меньше симпатий. Глава Роснано упрекнул нашу страну в «энергорасточительности» и призвал ввести социальную «норму электропотребления» – 300 кВт на семью. Видимо, Чубайсом имелась в виду все же не семья как таковая, а квартира или дом.

Анатолий Чубайс призвал ввести систему оплаты за свет, при которой более богатые и с высоким объемом потребления граждане платят больше.

«Эта сердцевина стратегии, которая очевидна была 10 лет назад, к которой правительство раз пять подходило, отходило. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки – тема под названием «социальная норма потребления», в обсуждениях вы слышали, это и есть логика, при которой, если потребление семейное меньше 300 кВт.ч, остается тот же тариф, в случае превышения этого объема появляется прогрессирующая норма», – цитирует Чубайса РИА «Новости».

Глава Роснано признал, что это меры «очень болезненные», предположив, что они «не понравятся тем, кому придется больше платить». Однако, по его словам, «никакого другого способа выбраться из ситуации не существует». Какова же ситуация, из которой следует выбираться? Россия остается одной из самых расточительных, уверен Чубайс, по части электричества. Виноваты в этом слишком низкие цены. Так, по словам Чубайса, в нашей стране свет для населения вдвое дешевле, чем в среднем в мире.

В октябре «Коммерсант» сообщал, что власти обсуждают введение соцнормы потребления электроэнергии. Позже вице-премьер Дмитрий Козак уточнил, что обсуждают не соцнорму, а градацию тарифов в зависимости от потребления, и собирается ее запустить уже с 1 июля. Он тогда сравнил такую градацию с тарифными планами в сотовой связи.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напоминает, что в России до сих пор промышленность по сути доплачивает за свет для рядовых потребителей.

«В чем идея? Есть некая социальная норма, которая должна и дальше субсидироваться, а вот все, что сверх этой нормы, должно оплачиваться по экономически обоснованному тарифу. Для каждого региона он свой. Таким образом, люди, которые потребляет много, – как правило, это те, кто имеет много электроприборов, те и платят больше», – пояснил Пикин газете ВЗГЛЯД.

«Правда, есть, например, дачные товарищества, где то же самое отопление идет за счет электричества, а не за счет газа. Поэтому в такой системе нужно будет предусмотреть несколько исключений», – оговаривается эксперт.

«В целом же – пора платить за товар реальную цену. По большому счету, необходимо ввести изначально экономически обоснованные тарифы. Те, для кого эти тарифы слишком высоки, у кого доля платы за свет в бюджете домохозяйства явно высока, должны получать адресную субсидию, как сейчас это происходит в отношении ЖКХ. И все. Тогда все само решается. Многие поначалу поворчат, однако те состоятельные люди, которым такие субсидии особенно не нужны, оформлять их и не пойдут».

Введение нормы подавляющее большинство россиян просто не заметит. «Если взять обычную квартиру в многоэтажном доме, то я не представляю себе, какие приборы там должны работать, чтобы сжечь 300 кВт», – говорит Пикин.

Введение такой нормы давно обсуждалось в правительстве, последний раз это было в 2014 году. В некоторых российских провинциях в качестве эксперимента «норму Чубайса» уже вводили. Как писала тогда газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае социальная норма составляла 110 кВт/ч для одиноко проживающих.

Теоретически уложиться в социальную норму можно, если верить экспертам Некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК). Но при условии, что жилец использует «традиционный» набор электроприборов и соблюдает элементарные правила, например, выключает свет, выходя из комнаты. Как посчитали эксперты, один жилец потребляет в месяц в среднем 118,4 кВт/ч (или 83,4 кВт/ч без электроплиты).

Пикин не думает, что новые тарифы можно называть завуалированным новым налогом на богатство, – это просто переход к экономически обоснованным ценам. Польза от такой реформы будет выражаться не столько в экономии электричества, а сколько в росте доходов государства, полагает он.

«Тот, кто много потребляет, тот и будет потреблять. Просто он начнет чуть больше платить. Если вы посмотрите свою обычную платежку, то расходы на электроэнергию там в разы меньше, чем, к примеру, расходы за тепло. Поэтому вряд ли кто будет пытаться экономить, чтобы не превышать эту норму. Тем более, что 300 кВт – это вполне адекватная цифра», – пояснил эксперт.

Впрочем, Пикин считает, что гораздо эффективнее было бы ввести индивидуальную оплату за отопление. Тогда те, кто готов прикрутить вентиль на своей батарее, смогут реально сэкономить. Но пока у отдельных жильцов нет индивидуального счетчика, температура в квартирах регулируется, как посетовал Пикин, «по принципу форточки», – когда жарко, многие горожане спокойно открывают зимой окна, ведь за отопление все платят все вместе поровну.