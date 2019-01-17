В Госдуме согласились с Чубайсом в вопросе энергетики

Взгляд
17 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
Разделы

Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
Перейти а раздел…

Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
Перейти а раздел…

«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Фото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
Перейти а раздел…

Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации на Украину удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как Минздрав гидру курения победил

Сергей Лукьяненко, писатель
Во всем мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий, в аэропортах есть курилки. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, не Антарктида. Мы всегда идем своим путем, а Минздрав ведет нас. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Пора просыпаться от летаргического сна

Антон Любич, экономист
Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Асад заявил о попытках разделить церковь в Сирии по украинскому сценарию
          Депутат предложила ночью отключать свет у малоимущихАбэ раскритиковали за обещание не размещать войска США на КурилахОбнародован рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 годуБарщевский посоветовал Дерипаске увеличить сумму иска к Зюганову
          Стало известно, почему за российских моряков придется платить выкупДиректор СВР заявил об уничтожении Лондоном улик по делу СкрипалейРада приняла закон о лишении УПЦ храмовМединский ответил на критику фильма «Т-34»
          Мэр Саратова нарвался на грубость в маршруткеСиноптики «отменили» морозы на Крещение в МосквеУмер последний фронтовой оператор Борис СоколовВ пресс-службе Порошенко прокомментировали визит Собчак в Киев

          Главная тема


          «Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

          «Ад какой-то»


          Собчак сказала, зачем приехала в Киев

          варварская охота


          В сети набирает популярность петиция об отставке губернатора Левченко за убийство медведя

          незаконный лов


          Дальневосточный капитан объяснил скандал с японскими рыбаками возле Курил

          Видео

          пропагандистская акция


          В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          ежегодная напасть


          Можно ли без «химии» очищать Москву от снега

          запрет на профессию


          Скандал с Полуниным приближает крах западной политкорректности

          тяжелый транспортник


          Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

          Дальний Восток


          Дмитрий Родионов: Страшный сон Вашингтона о Курилах

          Современное искусство


          Владас Повилайтис: Банк Франции намного страшнее ФСБ

          Исторический ревизионизм


          Сергей Худиев: Кто в России хвалит Гитлера и Власова

          на ваш взгляд


          Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?

          В Госдуме согласились с Чубайсом в вопросе энергетики

          17 января 2019, 14:35

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что согласен с главой Роснано Анатолием Чубайсом, который назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире.

          «К сожалению, вынужден согласиться с такой оценкой. Даже по официальной статистике энергоемкость нашего ВВП в 1,8 раза выше, чем в Китае, а показатели развитых стран она превышает в 2,2 раза и более», – передает слова Завального РИА «Новости».

          Он отметил, что затраты на электроэнергию в составе российского ВВП достигли 4%, и продолжают расти, хотя в США этот показатель составляет всего 2,5%, а в Европе – 3,5%.

          Завальный заметил, что общий объем потребления энергии в России выше 1 млрд тонн условного топлива в год. В то же время треть этого объема потребляет сам топливно-энергетический комплекс, который имеет потенциал снижения энергоемкости как минимум в 20%.

          «Потенциал энергосбережения первичных энергоресурсов в целом по стране оценивается более чем в 30%», – заявил глава комитета.

          Завальный указал, что целевые показатели Энергетической стратегии до 2030 года по снижению энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году вряд ли будут достигнуты, фактически ожидаемое значение не сможет превысить 16-17%, а это более чем в два раза ниже целевых показателей.

          Накануне председатель правления Роснано заявил, что «Россия является на сегодня одной из самых энергорасточительных стран в мире».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............