Чубайс поддержал введение социальной нормы электропотребления

Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс назвал правильной идею введения социальной нормы электропотребления, когда более богатые и с высоким объемом потребления граждане платят за электричество больше.

«Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же самом уровне. Эта сердцевина стратегии, которая очевидна была 10 лет назад, к которой правительство раз пять подходило, отходило. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки – тема под названием «социальная норма потребления», в обсуждениях вы слышали – это и есть логика, при которой, если потребление семейное меньше 300 кВт.ч, остается тот же тариф, в случае превышения этого объема появляется прогрессирующая норма», – заявил Чубайс, передает РИА «Новости».

Он назвал такие меры «очень болезненными», преположив, что они «не понравятся тем, кому придется больше платить». Однако, по словам Чубайса, «никакого другого способа выбраться из ситуации не существует».

Председатель правления Роснано заявил, что «Россия является на сегодня одной из самых энергорасточительных стран в мире». По его словам, это связано с низкой стоимостью электроэнергии. Он отметил, что в России цена на электроэнергию для населения в два раза меньше, чем в мире.

В октябре газета «Коммерсант» сообщала, что власти России обсуждают введение для населения соцнормы потребления электроэнергии, когда в пределах нормы тариф ниже, чем при ее превышении. Это одна из мер снижения перекрестного субсидирования, когда за низкие тарифы для населения переплачивают другие потребители.

Однако позже вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что кабмин обсуждает не соцнорму, а градацию тарифов для населения в зависимости от потребления, и хочет запустить ее с 1 июля 2019 года. Он тогда сравнил такую градацию с тарифными планами в сотовой связи.