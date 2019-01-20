Соловьев восхитился реакцией Захаровой на слова Чубайса

Телеведущий Владимир Соловьев с восхищением оценил ответ официального представителя МИД Марии Захаровой на слова главы Роснано Анатолия Чубайса о бедности россиян.

«Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала», – написал Соловьев в своем Twitter.

Напомним, ранее Захарова прокомментировала высказывание Чубайса о том, что Россия является «бедной страной». Она процитировала слова Чубайса: «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно».

Захарова адресовала главе Роснано вопрос, почему жители страны живут «бедно или очень бедно», как человеку, который «десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности».

Чубайс перед этим также упрекнул Россию в «энергорасточительности». Его высказывание вызвало острые споры, в частности Соловьев раскритиковал главу Роснано.