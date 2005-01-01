Захарова увидела в словах Чубайса гармонию пошлости и ошибок

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила главе Роснано Анатолию Чубайсу, обратив внимание, что он не дал ответа на ее «предельно конкретный вопрос», но упрекнул в том, что она начинала карьеру в момент подъема российской экономики.

«Анатолий Борисович, спасибо за ответ. Не знаю, чего в нем больше, пошлости или ошибок, но верно одно – они находятся в абсолютной гармонии», – написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что Чубайс так и не дал ответа на «предельно конкретный вопрос»: «Почему в богатой стране люди живут бедно», – но добавила, что его пост «представляет собой лучшее учебное пособие по 1990-м». «Уверена, пост войдет в историю ваших, как вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращенной ко мне следующей фразы: «Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», – добавила представитель МИДа.

При этом Захарова отметила, что начала свою работу осенью 1998 года и все описанные Чубайсом «экономические достижения» вспоминает с дрожью.

19 января Чубайс заявил, что «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что Россия является богатейшей страной, и адресовала Чубайсу вопрос о том, почему население страны живет бедно. Чубайс ответил на критику со стороны официального представителя МИДа, перечислив достижения правительства начала 1990-х.

Ответом Захаровой Чубайсу восхитился теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.