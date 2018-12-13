Биатлонист Шипулин решил выдвигаться на праймериз «Единой России»

Биатлонист Антон Шипулин, выигравший на Олимпиаде в Сочи золотую медаль, заявил о решении принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

«После определенных размышлений я принял решение попробовать себя в праймериз. Если я получу необходимую поддержку избирателей, то в сентябре приму участие в выборах в Госдуму», – сказал спортсмен, передает РИА «Новости».

Шипулин завершил свою спортивную карьеру в декабре 2018 года.

Стоит отметить, что Шипулин числится в списке подозреваемых в расследовании по нарушению антидопинговых правил, инициированном австрийскими следователями.