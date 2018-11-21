В чем опять провинились российские биатлонисты

Нашей сборной по биатлону может грозить временное отстранение от участия в соревнованиях. Австрийские следователи, которые явились в расположение сборной накануне Кубка мира, инкриминируют россиянам нарушение антидопинговых правил. Утверждается, что нарушение «свежее», прошлогодней давности. Каков источник обвинений и кто, вероятнее всего, приложил руку к очередным неприятностям наших спортсменов?

Российских биатлонистов могут временно отстранить от участия в соревнованиях из-за расследования властей Австрии по допинговому делу. Об этом заявил тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в комментарии телеканалу «Матч ТВ». «Мы все возмущены происходящим. После Сочи не было ни одного случая с положительной допинг-пробой у российского биатлониста. На предсезонных сборах мы сдали более 300 проб, все – чистые», – подчеркнул Хованцев.

Напомним, следователи прибыли с обысками в расположение нашей сборной накануне вечером, за день до старта этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Нарушения, по утверждению австрийской стороны, были допущены в период чемпионата мира 2017 года (он проходил в том же Хохфильцене). Прокуратура альпийской страны заявила, что начала расследование в отношении десяти представителей нашей команды, в том числе пяти спортсменов.

Следователи утверждают, что подозрения в адрес наших спортсменов основаны на переписке бывшего главы Международной федерации биатлона (IBU) Андерса Бессеберга и экс генерального секретаря организации Николь Реш. Как уточняет Sports.Ru, расследование начато после того, как некую информацию австрийской полиции передал адвокат Джим Уолден, представляющий интересы печально известного экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Можно предположить, что эта «некая информация» – та самая переписка Бессеберга и Реш.

Известно, что обыски и допросы наших биатлонистов пока не проводились, но они оповещены о начатом расследовании. Как сообщает ТАСС, в списке подозреваемых – олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, призер Игр в Сочи Евгений Гараничев и Александр Логинов. Также в списке присутствуют: олимпийский чемпион в эстафете Алексей Волков, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной.

Шипулин написал в Instagram, что никогда не употреблял допинг и не нарушал антидопинговых правил. Спортсмен подчеркнул, что его злит продолжающаяся «охота на ведьм», подрывающая его доверие не только к борьбе с допингом, но и к биатлону как виду спорта.

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«У меня нет никакого объяснения происходящему», – заявил чемпион Олимпиады-2014, добавив, что «любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес» считает «безосновательным бредом», который лишь вызывает возмущение.

Логинов разместил в своем Instagram результаты допинг-тестов, сопроводив это пояснением: «Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ... Я уже был в плохой ситуации из-за того, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали)».

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил в комментарии тому же каналу, что не был шокирован новостью о приезде австрийских следователей. «За последнее время в отношении биатлона, нашего спорта и России регулярно происходят такие вещи. В любом случае будут привлечены юристы. Нужно подавать апелляцию, встречный иск», – сказал Майгуров в эфире «Матч-ТВ».

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сказал газете ВЗГЛЯД, что не понимает, почему австрийская полиция основывает свои обвинения на показаниях адвоката, защищающего Родченкова.

«Это чего такое? Если Родченков до 2014 года работал в нашей системе и, допустим, мог знать о каких-то вещах, то в 2017-м он уже был в США по программе защиты свидетелей (Родченков с 2015 года не работает в России, а с 2016-го находится в США по программе защиты свидетелей – прим. ВЗГЛЯД). И тут, внимание! Адвокат Родченкова сообщает о том, что в огороде бузина, а в Филадельфии даже не дядька, а тетка», – недоумевает Губерниев.

Комментатор отметил, что на протяжении последних нескольких лет российская команда никаких замечаний по вопросам допинга не имеет.

Собеседник иронизирует:

«Завтра кобыла Родченкова что-то скажет, или свинья Родченкова, или, может быть, его такса».

По мнению комментатора, обвинения совпали с моментом приезда команды. «Они пришли, когда команда приехала. Готовились, значит», – заключил Губерниев.

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России, бывший вице-президент Международного союза биатлонистов Александр Тихонов призывает не закрывать глаза на проблемы, которые, по его оценке, есть в российском биатлоне.

«Знаете, мы сами себе враги. У нас больших врагов, чем мы сами себе, не существует. Мы все время пытаемся говорить «это политический заказ» и так далее. Помните, когда Путин сказал: «Да, у нас есть проблемы с допингом»? Это по моей просьбе. Ему положили на стол бумагу», – сказал Тихонов в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Так что же мы показываем на кого-то? В биатлоне в предшествующий период (11 лет назад) мы были лучшими по золотым, серебряным и бронзовым медалям – 27, 24, 28. Раньше никаких вопросов не возникало. Это вдруг почему-то перестало всех устраивать. А теперь что? За 11 лет две медали. Мы теперь бронзе радуемся, четвертому, пятому месту. Спасибо Губерниеву, хоть поднимает дух наших болельщиков немножко», – подчеркнул Тихонов.

«А вот, например, президент Союза конькобежцев Алексей Кравцов отмел более 10 допингов, воевал с законами, юристами», – сказал Тихонов. «Если бы он не отмел, мы бы вообще были дисквалифицированы без выступления на всех международных этапах. Хоть здесь повезло. А что сделал, например, Виктор Майгуров? Вот где корень зла. Поверьте, это так и есть. Развалили все до основания, а теперь ищем причины. Кто-то наказан? Нет, никто не наказан. Просто наша безалаберность», – сказал экс-глава Союза биатлонистов.

Проблема также в том, что «у нас ни в одной международной комиссии практически никого нет, чтобы отстаивать наши интересы», подчеркнул Тихонов.

«Приняли закон о допинге – штраф 30 или 50 тысяч. А в Австрии, Германии, особенно в Италии у вас могут обшарить карманы, косметички... и пять лет тюрьмы. А мы опять бестолковый закон приняли, – сетует Тихонов. – На меня обиделись наши олимпийские чемпионы в Думе. Но я ни одного на трибуне не видел. Защитить большой спорт – это лицо любой страны, любой державы...» По мнению Тихонова, российский биатлон расплачивается за старые грехи. «Я считаю, что все правильно. Когда-то все равно нужно покончить с этим», – подчеркнул собеседник.