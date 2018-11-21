В чем опять провинились российские биатлонисты

Взгляд
14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 00:17  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
Перейти а раздел…

Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
Перейти а раздел…

«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
Перейти а раздел…

Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 10 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Ликвидирован страсбургский стрелок
          Путин рассказал о важном разговоре со «своеобразным» ЕльцинымСудья принял признание вины БутинойПосол Израиля «шокирован» объявлением года Бандеры во Львовской областиМихаил Леонтьев объяснил, почему назвал губернатора Хакасии «дебилом»
          Скворцова объяснила необходимость поднять цены на сладкое и соленоеВеликобритании предложили остаться в ЕСГазпром подписал с японской компанией меморандум по проекту «Балтийский СПГ»Известного певца приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство
          Путин рассказал об ожиданиях от Года театра в РоссииСША поставили России условие для встречи Путина и ТрампаРоссийский авиадвигатель одобрен EASAСавченко частично ослепла и оглохла

          обвинили в разбое


          Ветеран боевых действий в Чечне получил судимость за задержание педофила

          вероятный противник


          На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО

          армия и вооружения


          В России разработан первый беспилотник-перехватчик

          Видео

          «омерзительные действия»


          Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

          нетривиальное решение


          Скоростным железным дорогам в России мешают старые рельсы

          языковая проблема


          Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

          проект закона


          Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

          разорительный реверс


          Почему Украина стала переплачивать за импортный газ

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Цензура в интернете


          Екатерина Ракитина: Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          «Гражданская оборона»


          Алексей Колобродов: Как Егор Летов отстроил Небесный портал

          на ваш взгляд


          Нужна ли России военная база в Венесуэле?

          В чем опять провинились российские биатлонисты

          Александр Логинов во время смешанной эстафеты 2 × 6 + 2 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону – 2017   13 декабря 2018, 22:30
          Фото: Станислав Красильников/ТАСС
          Текст: Мария Трубина,
          Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Нашей сборной по биатлону может грозить временное отстранение от участия в соревнованиях. Австрийские следователи, которые явились в расположение сборной накануне Кубка мира, инкриминируют россиянам нарушение антидопинговых правил. Утверждается, что нарушение «свежее», прошлогодней давности. Каков источник обвинений и кто, вероятнее всего, приложил руку к очередным неприятностям наших спортсменов?

          Российских биатлонистов могут временно отстранить от участия в соревнованиях из-за расследования властей Австрии по допинговому делу. Об этом заявил тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в комментарии телеканалу «Матч ТВ». «Мы все возмущены происходящим. После Сочи не было ни одного случая с положительной допинг-пробой у российского биатлониста. На предсезонных сборах мы сдали более 300 проб, все – чистые», – подчеркнул Хованцев.

          Напомним, следователи прибыли с обысками в расположение нашей сборной накануне вечером, за день до старта этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Нарушения, по утверждению австрийской стороны, были допущены в период чемпионата мира 2017 года (он проходил в том же Хохфильцене). Прокуратура альпийской страны заявила, что начала расследование в отношении десяти представителей нашей команды, в том числе пяти спортсменов.

          Следователи утверждают, что подозрения в адрес наших спортсменов основаны на переписке бывшего главы Международной федерации биатлона (IBU) Андерса Бессеберга и экс генерального секретаря организации Николь Реш. Как уточняет Sports.Ru, расследование начато после того, как некую информацию австрийской полиции передал адвокат Джим Уолден, представляющий интересы печально известного экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Можно предположить, что эта «некая информация» – та самая переписка Бессеберга и Реш.

          Известно, что обыски и допросы наших биатлонистов пока не проводились, но они оповещены о начатом расследовании. Как сообщает ТАСС, в списке подозреваемых – олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, призер Игр в Сочи Евгений Гараничев и Александр Логинов. Также в списке присутствуют: олимпийский чемпион в эстафете Алексей Волков, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной.

          Шипулин написал в Instagram, что никогда не употреблял допинг и не нарушал антидопинговых правил. Спортсмен подчеркнул, что его злит продолжающаяся «охота на ведьм», подрывающая его доверие не только к борьбе с допингом, но и к биатлону как виду спорта.

          «У меня нет никакого объяснения происходящему», – заявил чемпион Олимпиады-2014, добавив, что «любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес» считает «безосновательным бредом», который лишь вызывает возмущение.

          Логинов разместил в своем Instagram результаты допинг-тестов, сопроводив это пояснением: «Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ... Я уже был в плохой ситуации из-за того, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали)».

          Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил в комментарии тому же каналу, что не был шокирован новостью о приезде австрийских следователей. «За последнее время в отношении биатлона, нашего спорта и России регулярно происходят такие вещи. В любом случае будут привлечены юристы. Нужно подавать апелляцию, встречный иск», – сказал Майгуров в эфире «Матч-ТВ».

          Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сказал газете ВЗГЛЯД, что не понимает, почему австрийская полиция основывает свои обвинения на показаниях адвоката, защищающего Родченкова.

          «Это чего такое? Если Родченков до 2014 года работал в нашей системе и, допустим, мог знать о каких-то вещах, то в 2017-м он уже был в США по программе защиты свидетелей (Родченков с 2015 года не работает в России, а с 2016-го находится в США по программе защиты свидетелей – прим. ВЗГЛЯД). И тут, внимание! Адвокат Родченкова сообщает о том, что в огороде бузина, а в Филадельфии даже не дядька, а тетка», – недоумевает Губерниев.

          Комментатор отметил, что на протяжении последних нескольких лет российская команда никаких замечаний по вопросам допинга не имеет.

          Собеседник иронизирует:

          «Завтра кобыла Родченкова что-то скажет, или свинья Родченкова, или, может быть, его такса».

          По мнению комментатора, обвинения совпали с моментом приезда команды. «Они пришли, когда команда приехала. Готовились, значит», – заключил Губерниев.

          Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России, бывший вице-президент Международного союза биатлонистов Александр Тихонов призывает не закрывать глаза на проблемы, которые, по его оценке, есть в российском биатлоне.

          «Знаете, мы сами себе враги. У нас больших врагов, чем мы сами себе, не существует. Мы все время пытаемся говорить «это политический заказ» и так далее. Помните, когда Путин сказал: «Да, у нас есть проблемы с допингом»? Это по моей просьбе. Ему положили на стол бумагу», – сказал Тихонов в комментарии газете ВЗГЛЯД.

          «Так что же мы показываем на кого-то? В биатлоне в предшествующий период (11 лет назад) мы были лучшими по золотым, серебряным и бронзовым медалям – 27, 24, 28. Раньше никаких вопросов не возникало. Это вдруг почему-то перестало всех устраивать. А теперь что? За 11 лет две медали. Мы теперь бронзе радуемся, четвертому, пятому месту. Спасибо Губерниеву, хоть поднимает дух наших болельщиков немножко», – подчеркнул Тихонов.

          «А вот, например, президент Союза конькобежцев Алексей Кравцов отмел более 10 допингов, воевал с законами, юристами», – сказал Тихонов. «Если бы он не отмел, мы бы вообще были дисквалифицированы без выступления на всех международных этапах. Хоть здесь повезло. А что сделал, например, Виктор Майгуров? Вот где корень зла. Поверьте, это так и есть. Развалили все до основания, а теперь ищем причины. Кто-то наказан? Нет, никто не наказан. Просто наша безалаберность», – сказал экс-глава Союза биатлонистов.

          Проблема также в том, что «у нас ни в одной международной комиссии практически никого нет, чтобы отстаивать наши интересы», подчеркнул Тихонов.

          «Приняли закон о допинге – штраф 30 или 50 тысяч. А в Австрии, Германии, особенно в Италии у вас могут обшарить карманы, косметички... и пять лет тюрьмы. А мы опять бестолковый закон приняли, – сетует Тихонов. – На меня обиделись наши олимпийские чемпионы в Думе. Но я ни одного на трибуне не видел. Защитить большой спорт – это лицо любой страны, любой державы...» По мнению Тихонова, российский биатлон расплачивается за старые грехи. «Я считаю, что все правильно. Когда-то все равно нужно покончить с этим», – подчеркнул собеседник.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............