Биатлонист Шипулин назвал причины завершения карьеры

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что решил завершить спортивную карьеру из-за недопуска к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Несколько причин: прошлогодняя ситуация, когда не пригласили на Олимпиаду, когда мы были очень хорошо готовы к старту. Мы могли удачно выступить, но по ряду причин, которые мной комментировались, мы не поехали на Олимпиаду», – цитирует Шипулина РИА «Новости».

Он подтвердил, что у него были проблемы с сердцем, но это не главная причина завершения карьеры.

«Дальше мучить себя и болельщиков, близких, нет смысла. Не могу найти в себе мотивации, которая должна быть. Чтобы закрывать на все. Плюс ситуация со здоровьем, которая не дает покоя. Три раза за последние месяцы переболел вирусными болезнями, это тоже дает подножку. Хочу поблагодарить всех искренне, сказать большое спасибо, что на протяжении почти десятилетия были со мной», – сказал он.

Биатлонист отметил, что его последним стартом станет Рождественская гонка, которая пройдет в Германии 29 декабря.

«С Екатериной Юрловой побежим вместе. Счастлив, что в этом году смогу отпраздновать Новый год в России. Плюс у меня 1 января у отца 60 лет юбилей, все мысли после гонки будут сконцентрированы на том, чтобы создать праздник семье. После праздников буду думать окончательно над будущим. Пока хочется отдохнуть», – уточнил он.



Шипулин признался, что разочаровался в профессиональном спорте.



«Когда я был ребенком, я мечтал о большом и великом спорте, но сейчас спорт превратился в грязь. И мне даже не хочется выходить и бороться в этой грязи», – пояснил он.

По его словам, он долгое время размышлял после того, как в Австрии началось расследование в отношении десяти представителей команды России по биатлону в связи с применением допинга.

«Я опустил руки, я лежал в номере один, у меня не было рядом ни тренера, ни близких. Начал все осознавать. Начал расставлять в голове приоритеты, для чего мне это нужно, если завтра повторится такая же ситуация. Взвесив все за и против, я понял: то время, которое я трачу на спорт, я потрачу на семью», – сказал он.

Спортсмен сообщил, что советовался с близкими, и большинство высказались за продолжение карьеры.

«Но с такой мотивацией и с такой политической обстановкой в спорте я не смогу добиться результатов, это будет крайне сложно. И лучше уйти сейчас, чем занимать места не у пьедестала», – объяснил он.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете и бронзовым призером Игр-2010 также в эстафетной гонке.

В понедельник СМИ сообщали, что Антон Шипулин собирается объявить о завершении спортивной карьеры из-за проблем с сердцем.

В апреле он рассказывал о проблемах со здоровьем во время своей подготовки к сезону-2017/18 и в ходе соревнований.