Названы причины возможного завершения карьеры лучшего биатлониста России

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин намерен объявить о завершении спортивной карьеры из-за проблем с сердцем, сообщают СМИ.

Шипулин после летнего перерыва долго не подтверждал намерение продолжить карьеру. К полноценным тренировкам спортсмен приступил только в октябре. Однако первые этапы Кубка мира сборная России провела без него. Третий этап Шипулин также пропускает. По мнению, экспертов, это может быть связано с новыми обвинениями российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

«Антон Шипулин очень остро переживает эти обвинения. Но пока не доказано обратное, а доказательств никаких нет, я считаю его чистым спортсменом, который долгие годы выступал на высочайшем уровне и проходил все допинг-контроли», – рассказал URA.RU обозреватель «Советского спорта» Александр Круглов.

Круглов отметил, что до Олимпиады спортсмена не допустили, поскольку его имя упоминается в докладах профессора Ричарда Макларена, занимающегося коррупционными расследованиями в спорте. По мнению обозревателя, обвинения российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил ударило и по Шипулину.

«Понятно, что кольцо вокруг Антона смыкается, у него могут отнять золото (Олимпиады – прим. ВЗГЛЯД) Сочи, даже не из-за него, а из-за обвинений Устюгова. Вся эта нервотрепка не идет ему на пользу, и он думает, что проще закончить со спортом», – сказал Круглов.

При этом Круглов отметил, что причина возможного ухода может быть связана со здоровьем спортсмена, которое не позволяет ему соревноваться на высоком уровне, а ради 30-40-х мест Шипулин выступать не будет. По словам обозревателя, сборная России уже адаптировалась к его отсутствию.

«Сборная России уже полгода существует независимо от Шипулина, и, как мы видим, показывает весьма приличный результат. Тот же Александр Логинов сейчас выступает ничуть не хуже, чем Антон в прошлом сезоне: четыре подиума за месяц, второе место в общем зачете», – пояснил Круглов.

По мнению обозревателя «Спорт-Экспресса» Владимира Иванова, уход Шипулина отразится на биатлоне в целом.

«Уход такого человека, как Шипулин, скажется отрицательно. В Нове Место многие болельщики, когда узнали о возможном завершении карьеры Шипулина после «Рождественской гонки», сильно задумались, стоит ли ехать на следующие этапы Кубка мира. Потому что без Антона Шипулина это будет не тот биатлон», – отметил Иванов и добавил, что «это большой удар и по сборной России, особенно по спортивной ее части. У Антона и зарубежные болельщики есть, которые его любят и переживают за него».

Накануне появилась информация о том, что Антон Шипулин не намерен принимать участие в «Ижевской винтовке» – отборочных соревнованиях на Кубкок мира, вместо этого биатлонист намервался выступить на коммерческом турнире «Рождественская гонка», который пройдет 29 декабря в Германии.

Шипулин в последние годы являлся лидером сборной России по биатлону, регулярно занимал высокие места по итогам зачета Кубка мира: последние три года он неизменно оказывался в тройке лучших биатлонистов мира. Олимпийский чемпион Сочи-2014.

Ранее сообщалось, что австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении десяти представителей команды России по биатлону, в том числе пяти спортсменов. Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем на этот раз провинились российские биатлонисты.