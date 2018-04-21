Шипулин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Российский биатлонист Антон Шипулин в эфире «Матч ТВ» рассказал о проблемах со здоровьем во время своей подготовки к сезону-2017/18 и в ходе соревнований.

«Мы пробежали летний чемпионат России, а через день-два я начал чувствовать недомогание. Не мог понять, то ли горло болит, то ли нос заложен, температура – то есть, то нет. Было непонятное состояние, плавающее. До вкатывания у меня был период две недели. Я приехал домой – два дня просто лежал пластом. Отлежался, восстановился, как мне показалось», – сказал Шипулин, передает Sports.ru.

После это биатлонист потренировался день-два и снова «слег». Шипулин лечился неделю, пока не понял, что ситуация не улучшается. «В итоге приняли решение принимать сильные антибиотики. Естественно, вся вкатка была для меня большим разочарованием – я понимал, что нужно делать работу, но мой организм мне этого не позволял», – отметил он.

Затем атлет сказал тренеру, что нужно сдать углубленные анализы, чтобы узнать, какие вирусы в его организме. «Помню тот момент, когда я открываю почту и там результаты анализов, после этого я с огромными глазами бегу к тренеру. Там было выделено красным, какие вирусы превышают норму – не в 5-10 раз, а в 50-100 раз. Сразу же начали звонить докторам, спрашивать, что это такое. Оказалось, что это мононуклеоз», – рассказал биатлонист.

Шипулин подчеркнул, что ранее уже переболел этой инфекцией. «Было два выхода – либо двухмесячный реабилитационный курс, либо нет. Мы решили не обращать на это внимание и идти дальше», – добавил он.

По словам спортсмена, получилось так, что от «вкатки» до конца сезона он болел мононуклеозом четыре-пять раз.

«Поэтому в этом году было так, что в одной гонке 5-6-й ход, а в другой уже 50-й. Раньше выходили на уровень и держали его, в этом году такого не было», – заметил Шипулин.

Напомним, в марте Шипулин по итогам сезона 2017/2018 занял третье место в общем зачете Кубка мира.