Названы траты россиян за рубежом в новогодние праздники

Россияне-владельцы карт Visa за новогодние праздники (с 1 по 10 января) потратили за границей 20 млрд рублей, при этом в долларовом эквиваленте траты за год снизились почти на 10%.

По данным международной платежной системы, траты россиян выросли на 5,2% в рублевом выражении (в прошлом году было около 19 млрд рублей), и снизились на 10% в долларовом эквиваленте – с около 330 млн до 300 млн долларов. Такая разнонаправленная динамика объясняется ростом курса доллара к рублю за 2018 год более чем на 20%, сообщает РБК.

Также второй год подряд снижается средний чек россиян за рубежом – в 2019 году он составил 5 тыс. 542 рубля, что на 3,4% меньше, чем в 2018 году, и на 13% меньше, чем в 2017 году.

Больше всего денег третий год подряд россияне оставляют в Италии: в 2019 году в новогодние праздники держатели карт Visa потратили там 29 млн против 35 млн долларов в прошлом году.

В топ-10 стран также вошли ОАЭ (22 млн долларов), Таиланд (21 млн), США (17 млн), Франция (16 млн), Германия (14 млн), Испания (14 млн), Белоруссия (13 млн), Австрия (12 млн) и Швейцария (10 млн).

При этом в четырех странах россияне потратили больше, чем все остальные иностранцы: в Белоруссии (13 млн долларов, 72% от трат всех иностранцев), Армении (2,8 млн, 66%), Таджикистане (525 тыс., 53%) и Узбекистане (1,4 млн, или 50%).

Ранее сообщалось, что граждане России с 1 по 8 января потратили 920 млрд рублей, из них 23 миллиарда ушли на приобретение товаров в Сети.