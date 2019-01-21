Настя Рыбка решила молчать в суде

Адвокат Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) Александр Молохов рассказал, что его подзащитная по-прежнему не собирается давать показания по делу о вовлечении в занятие проституцией.

«Следствие сегодня будет предъявлять обвинение, после обеда. Это будет проходить в ИВС (изолятор временного содержания, в котором сейчас находится Вашукевич – прим. ВЗГЛЯД). Пока позиция такая же: 51-я статья (согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует РИА «Новости» слова адвоката.

В пятницу Молохов уже сообщал о нежелании Рыбки давать показания, пользуясь 51 статьей Конституции.

Защитник Алекса Лесли (Александра Кириллова) Константин Кузьмин рассказал, где находятся его подзащитный и Вашукевич.

«Рыбка и Лесли находятся в ИВС «Зябликово», но я заболел, следователь об этом знает», – сказал Кузьмин, отметив, что не будет принимать участия в следственных действиях.

Ранее Молохов сообщил, что двух фигурантов по делу Лесли и Рыбки не стали арестовывать и отпустили под подписку о невыезде.

Для самих Вашукевич и Кириллова Нагатинский суд Москвы продлил задержание еще на 72 часа.

Напомним, Рыбка принесла извинения бизнесмену Олегу Дерипаске, пообещав больше никак его не компрометировать.