Двух подозреваемых по делу Лесли и Рыбки освободили из-под стражи

Суд не стал арестовывать двух фигурантов дела о вовлечении в занятие проституцией, по которому проходят подозреваемыми Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), сообщил ее адвокат Александр Молохов.

По его словам, следователи не просили суд арестовать указанных лиц, так как «они не особо интересуют следствие». Двух подозреваемых по делу Лесли и Рыбки отпустили под подписку о невыезде, передает РИА «Новости».

Напомним, при этом следствие потребовало ареста для самих Лесли и Рыбки. Нагатинский суд Москвы продлил на 72 часа срок их задержания.