Расследование дела Рыбки и Лесли в Таиланде завершено

Полиция Паттайи завершила следствие по делу Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще шести граждан России и Белоруссии и передала дело в прокуратуру для составления обвинительного заключения, сообщил таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха.

По словам адвоката, полицейские завершили следствие и передали дело в прокуратуру.

«Они считают, что заключение может быть готово в течение установленного законом срока - ближайших двух недель, хотя у меня есть в этом сомнения: в деле огромный объем материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей, так что вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время. Прокуратура имеет на это право», – передает РИА «Новости» слова Сийоха.



«Какие-либо прогнозы по поводу заключения прокуратуры пока делать рано. Но обвинения очень серьезные», – добавил он.



Ранее суд Паттайи вынес оправдательный приговор в отношении Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и еще шести россиян и белорусов, арестованных по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде.

Напомним, ранее сообщалось, что судебное заседание по «второму» делу пройдет 24 апреля в виде телеконференции, так как оно будет посвящено только продлению меры пресечения в отношении подследственных. У следствия есть 84 дня с момента ареста подследственных на подготовку обвинительного заключения.

Таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха 24 апреля сообщил, что Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), а также остальные фигуранты дела о нелегальном «секс-тренинге» в курортном городе Паттайя в Таиланде не признали себя виновными в организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.