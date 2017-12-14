Суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе

Суд Паттайи вынес оправдательный приговор в отношении Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов, арестованных по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде, сообщил адвокат Саттхапхон Сийотха.

«Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве», – сообщил юрист, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в отношении его подзащитных все еще «идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы».

Адвокат подчеркнул, что по «второму» делу, связанному с организацией предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, Лесли, Рыбке и остальным его подзащитным грозят длительные сроки наказания.

Судебное заседание по «второму» делу пройдет 24 апреля в виде телеконференции, так как оно будет посвящено только продлению меры пресечения в отношении подследственных. У следствия есть 84 дня с момента ареста подследственных на подготовку обвинительного заключения, напомнил он. Мера пресечения продлевается подследственным раз в 12 дней.