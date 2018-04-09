Источник рассказал о новых обвинениях против Лесли и Рыбки

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) проходят сообщниками по новым обвинениям в деле о нелегальном «секс-тренинге» в Таиланде, сообщает источник в отделе полиции Паттайи.

«Могу сказать, что ни Алекс Лесли, ни Настя Рыбка не являются основными подозреваемыми по новым обвинениям. Они фигурируют в делах только как сообщники, так как предполагаемые правонарушения были совершены во время проводимого ими нелегального «секс-тренинга», – цитирует источника РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил что основные обвинения потерпевшие выдвинули против троих мужчин из России, которые в тренинге участвовали как инструкторы и участники. Один из них не был арестован вместе с Кирилловым и Вашукевич и успел вылететь из Таиланда до того, как на него написали заявление. Двое других находятся в Бангкоке в Центре временного содержания иммиграционной полиции с остальными фигурантами.

«Обвинения против этих троих мужчин связаны с сексуальными домогательствами в физической форме, производством и размещением в интернете видеоконтента непристойного содержания и публичном оскорблении», – сообщил представитель полиции Паттайи.

По его словам, в процессе дознания обвинения могут измениться, поскольку в начале заявители настаивали на формулировке «попытка изнасилования», которую затем изменили на «сексуальные домогательства в физической форме».

Ранее сообщалось, что запланированный на 11 апреля суд над Кирилловым, Вашукевич и другими фигурантами дела о секс-тренинге в Паттайе не сможет состояться из-за новых обвинений в адрес подсудимых. На прошлой неделе полиция Паттайи приняла заявление от потерпевших, обвиняющих Вашукевич, Кириллова и еще восьмерых человек в изнасиловании и организации проституции. Позже против них были выдвинуты новые обвинения.

Напомним, Вашукевич, Кириллов и еще восемь человек были задержаны в конце февраля в Паттайе. Вашукевич заявляла о наличии у нее записей разговоров российского олигарха Олега Дерипаски, которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США, в связи с чем она и Кириллов направили письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище.