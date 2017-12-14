Против Рыбки и Лесли в Таиланде выдвинуты новые обвинения

Против группы россиян и белорусов, в том числе Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), арестованных в Таиланде за нелегальный «секс-тренинг», продолжают выдвигать обвинения.

«Не знаю всех подробностей, другими заявлениями занимаются другие следователи. Однако могу сказать, что обвинения в отношении организаторов «секс-тренинга» еще поступают, заявлений уже не меньше трех и, судя по тому, что говорят мои коллеги, могут быть еще заявления», – цитирует РИА «Новости» следователя городского отдела уголовной полиции Паттайи.

Следователь отметил, что лично ему поступило заявление о сексуальном домогательстве на одного из фигурантов. Некоторые арестованные проходят по нему как соучастники.

В деле, которое ведет следователем, главным подозреваемым стал один из «тренеров», заявление на которого подали две россиянки. «Речь идет о сексуальном домогательстве в физической форме», – сказал следователь.

Адвокат Рыбки и Лесли Саттхапхон Сийоха заявил, что ему уже известно о серии новых обвинений против участников группы. «Мне уже сообщили о новых обвинениях. Сейчас я выясняю подробности. Мои подзащитные все еще находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке», – сообщил он.

По его словам, если членам группы будут предъявлять обвинения по новым заявлениям, их должны будут снова вывезти в Паттайю, но пока этого не случилось.



«Полиция пока проводит дознание по полученным заявлениям. В такой ситуации обычно обвиняемых привозят в суд для избрания меры пресечения, но в данном случае это, скорее всего, не произойдет, потому что они и так находятся в заключении в иммиграционном центре, визы их аннулированы, так что освобождение под залог для них невозможно», – заявил Сийоха.

В среду полиция таиландской Паттайи приняла заявление от потерпевших, обвиняющих Вашукевич, Кириллова и еще восемь человек в изнасиловании и организации проституции.