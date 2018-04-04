Рыбку и Лесли в Таиланде обвинили в изнасиловании

Полиция таиландской Паттайи приняла заявление от потерпевших, обвиняющих Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще восемь человек в изнасиловании и организации проституции.

«Я не видел, кто подавал заявление, но такое заявление есть. Оно было подано в воскресенье. Один из членов группы арестованных, которого должны уже были в четверг депортировать, сейчас передан иммиграционной полицией к нам, в отдел уголовной полиции,... а его депортация перенесена на неопределенный срок», – цитирует РИА «Новости» источника в городском отделе полиции.

По его словам, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за «секс-тренинг», а остальные обвиняются как сообщники.

«Теперь, видимо, предстоит расследование по этому заявлению, а поскольку оно будет в отношении всех оставшихся восьми человек, это значит, что депортировать их пока невозможно – пока в их отношении есть такое заявление, а тем более, если по этому заявлению заведут уголовное дело», – отметил собеседник.

В среду адвокат Рыбки и Лесли рассказал об их готовности признать вину.

Напомним, Вашукевич, Кириллов и еще восемь человек были задержаны за нелегальные секс-тренинги в Паттайе. При этом Вашукевич заявляла о наличии у нее записей разговоров российского олигарха Олега Дерипаски, которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США, в связи с чем она и Кириллов направили письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище.