Суд над Лесли и Рыбкой в Таиланде отложили из-за новых обвинений

Запланированный на 11 апреля суд над Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и другими фигурантами дела о нелегальном «секс-тренинге» в Паттайе не сможет состояться из-за новых обвинений в адрес подсудимых, сообщил адвокат Саттхапхон Сийоха.

Ранее он подал заявку в суд на перенос заседания по делу о «секс-тренинге» с 17 апреля, на которое оно было назначено, на более ранний срок, 11 апреля.

«Я надеялся, что удастся перенести заседание суда на более ранний срок в связи с тем, что мои подзащитные выразили желание признать себя виновными. Однако с появлением новых обвинений в их отношении в полиции Паттайи, судебное заседание, по-видимому, не сможет состояться 11 апреля, так как суд должен задать моим подзащитным вопрос о признании или непризнании вины по новым обвинениям и выбрать меру пресечения, но по новым обвинениям еще ведется полицейское дознание, и оно точно не закончится до среды», – сказал юрист, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что не уверен, состоится ли заседание 17 апреля, «так как на этой неделе начинается празднование Сонгкрана, и с 11 по 17 апреля никто, кроме дежурных служб, работать не будет».

Сонгкран – традиционный тайский Новый год, который празднуется в середине апреля и является в Таиланде одним из главных праздников года. Официально выходными для госслужащих и банков будут 12-16 апреля, однако многие частные предприятия и организации объявляют выходными для своих работников целую неделю с11 по 17 апреля. Кроме того, по существующей традиции, в Паттайе основной пик празднования приходится на 18-19 апреля, так как в первые семь дней праздника из Паттайи, где очень мало коренного населения, многие уезжают в родные провинции, чтобы встретить праздник с родными.

4 апреля полиция таиландской Паттайи приняла заявление от потерпевших, обвиняющих Вашукевич, Кириллова и еще восемь человек в изнасиловании и организации проституции.

Позже против группы россиян и белорусов, арестованных в Таиланде за нелегальный «секс-тренинг», были выдвинуты новые обвинения.