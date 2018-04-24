Лесли и Рыбка не признали себя сутенерами

Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), а также остальные фигуранты дела о нелегальном «секс-тренинге» в курортном городе Паттайя в Таиланде не признали себя виновными в организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, сообщил таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха.

«Ни один из восьми обвиняемых по статьям о создании преступного сообщества, сговоре с целью совершения противоправных действий и организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы не признал себя виновным сегодня во время телеконференции с судом», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Сийох отметил, что во вторник дня суд только продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на 12 дней.

«Но, так как 12 дней истекают в выходной, в воскресенье, 6 мая, следующее заседание назначили на 4 мая. Скорее всего, оно тоже пройдет в режиме телеконференции, так как, раз они себя виновными не признают, следствию понадобится довольно много времени на то, чтобы подготовить обвинительное заключение», – заявил юрист.



Ранее суд Паттайи вынес оправдательный приговор в отношении Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов, арестованных по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде.

Напомним, ранее сообщалось, что судебное заседание по «второму» делу пройдет 24 апреля в виде телеконференции, так как оно будет посвящено только продлению меры пресечения в отношении подследственных. У следствия есть 84 дня с момента ареста подследственных на подготовку обвинительного заключения.