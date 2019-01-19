Суд продлил срок задержания Рыбке

Нагатинский суд Москвы продли на 72 часа срок задержания Анастасии Вашукевич (Насте Рыбка), задержанной по делу о вовлечении в занятие проституцией.

«Продлить срок задержания подозреваемой Вашукевич на 72 часа», – цитирует ТАСС судью Наталью Борисенко.

Судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения отложено на 22 января.

Защита Вашукевич просила суд отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте или избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Представитель прокуратуры также просил отложить рассмотрение ходатайства об аресте в связи с необходимостью истребования дополнительных доказательств по делу.

Как стало известно на заседании, уголовное дело возбуждено осенью 2018 года по заявлению двух женщин, которые обвинили Вашукевич, Александра Кириллова (Алекс Лесли) и других граждан в вовлечении в занятие проституцией.

До заседания об избрании меры пресечения Вашукевич рассказала, что одна из написавших заявление женщин – ее знакомая Саша Травка. Вашукевич не признает вину.

В четверг после депортации из Таиланда Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево по делу об организации проституции.

В феврале 2018 года их арестовали в Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга». Впоследствии обвинения были сняты.