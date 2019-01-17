В полиции прокомментировали задержание Лесли и Рыбки в Шереметьево

В столичной полиции подтвердили, что Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) задержаны в аэропорту Шереметьево российскими правоохранителями по делу об организации проституции.

«В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ, в аэропорту Шереметьево были задержаны трое граждан России и гражданка Белоруссии, прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) после прохождения паспортного контроля с рейса из Таиланда проследовали в отдельное помещение в аэропорту Шереметьево в сопровождении сотрудников МВД.

Напомним, в феврале 2018 года Вашукевич и Кириллов были арестованы в Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга». Впоследствии обвинения были сняты, а Вашукевич и Кириллов депортированы из Таиланда в Россию.