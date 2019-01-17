Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны по прибытию в Москву сотрудниками МВД, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

После прохождения паспортного контроля с рейса из Таиланда задержали несколько человек, группа проследовала в отдельное помещение в аэропорту Шереметьево, передает The Bell со ссылкой на родственников знакомых задержанных.

Из восьми прибывших из Таиланда были задержаны четверо, включая Лесли и Рыбку.

По данным издания, Вашукевич и Кириллову вменяют вовлечение в занятие проституцией.

В четверг СМИ сообщали, что Вашукевич и Кириллов были депортированы из Таиланда.

Лесли, Рыбка и другие фигуранты были арестованы в Таиланде в феврале 2018 года во время проведения «секс-тренинга». Обвинение было предъявлено по организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства страны, но позже они были сняты.