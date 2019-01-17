Настя Рыбка депортирована из Таиланда

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич и россиянин Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, и еще пять человек, которых в Таиланде задержали за нелегальную организацию секс-тренингов, депортированы из королевства, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Семь человек были депортированы регулярным рейсом, вылетевшим в Москву, уточнил он ТАСС.

Как ожидается, из Москвы граждане Белоруссии отправятся в Минск.

Еще один человек будет депортирован 21 января.

Как сообщил консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Фини, по пути от центра временного содержания до борта самолета группу депортируемых сопровождала иммиграционная полиция.

Ранее Рыбка рассказала, что по возвращению в Россию планирует найти работу на телевидении и написать книгу о быте в тайской тюрьме.