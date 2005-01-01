Настя Рыбка ищет работу на телевидении «с хорошими намерениями»

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала, что по возвращению в Россию планирует найти работу на телевидении и написать книгу о быте в тайской тюрьме.

«Планов очень много. Мне хочется сотрудничать с людьми – с кем именно, пока не скажу, просто не хочу говорить заранее, пока это еще не получилось, вы все увидите сами. Но что уже могу сказать сейчас – исключительно хорошие намерения. Хочется чего-то нового, скажем так... Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне. Вот где-то так», – рассказала Вашукевич в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что на данном этапе не планирует писать книгу, но надеется, что найдет время для написания книги о тюрьме в Таиланде.

«Понимаю, что те, кто в тюрьме не сидел, особенно в тайской, – для них это просто другой мир. И они не понимают, что люди могут вот так вот жить, иметь такие отношения друг с другом, не знают, какие вещи могут быть важными в этой жизни... Мы многому там научились», – рассказала девушка.

В среду сообщалось, что власти Таиланда перевезли Анастасию Вашукевич (Настю Рыбка), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще шестерых фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге из Паттайи в центр временного содержания (ЦВС) в Бангкоке.

Лесли, Рыбка и другие фигуранты были арестованы в Таиланде в феврале 2018 года во время проведения «секс-тренинга». Обвинение было предъявлено по организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства страны, но позже они были сняты.