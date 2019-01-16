Рыбку и Лесли экстренно перевезли в Бангкок

Власти Таиланда перевезли Анастасию Вашукевич (Настю Рыбка), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще шестерых фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге из Паттайи в центр временного содержания (ЦВС) в Бангкоке.

«Их увезли в Бангкок вчера поздно ночью, спешно оформив здесь все необходимые документы», – сообщил РИА «Новости» источник в иммиграционной полиции Паттайи.

В посольстве России в Бангкоке подтвердили, что фигуранты дела ночью были перевезены в ЦВС Бангкока.

Старший консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Финей отметил, что такой спешный перевод после решения суда – необычная ситация.

«Обычно после окончания дела в суде проходит по крайней мере несколько дней, прежде чем осужденных вывозят в Бангкок, помещают в ЦВС и начинают готовить процедуру депортации. Вот так решить все вопросы, оформить все документы за один вечер и под покровом ночи вывезти осужденных в Бангкок – это почти невероятно», – отмети он.

Он добавил, что по процедуре осужденных должны были доставить в тюрьму, потом передать уголовной полиции, которая, в свою очередь, должна была передать их иммиграционной службе. После чего их должны были поместить в камеры временного содержания в Паттайе до перевода в Бангкок.



По его словам, обычно автобус с арестантами ходит из Паттайи в Бангкок раз в неделю, днем. На этот раз, видимо, был выделен специальный транспорт.



Между тем заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что депортация осужденных по делу о секс-тренинге граждан России и Белоруссии может состояться в конце этой недели, но не раньше пятницы.



Сейчас, по его словам, в ЦВС проводится обычная перед депортацией проверка по дактилоскопическим и другим полицейским учетам. Когда она закончится, родным и друзьям депортируемых разрешат приобрести для них авиабилеты.

Во вторник суд Паттайи приговорил Лесли, Рыбку и еще шестерых обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку.

Напомним, Лесли, Рыбка и другие были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале 2018 года во время проведения «секс-тренинга». Их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда, но позже эти обвинения были сняты. За это время их успели обвинить в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.