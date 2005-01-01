Суд Таиланда вынес приговор Алексу Лесли и Насте Рыбке

Суд Паттайи приговорил Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде к условным срокам заключения и фактическому заключению равному уже отбытому сроку, составившему девять месяцев нахождения в следственной тюрьме.

Все обвиняемые признали себя виновными. Теперь Суд Паттайи принимает меры, чтобы способствовать скорейшей депортации осужденных в Россию и Белоруссию, передает РИА «Новости».

Лесли, Рыбка и остальные обвиняемые были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале 2018 года во время проведения «секс-тренинга». Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. В апреле суд Паттайи снял с них эти обвинения в связи со скорым вступлением в силу поправок к таиландскому закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления разрешений и уведомления властей.

Однако пока суд рассматривал «первое» дело в отношении арестованных, в полицию Паттайи поступили заявления, в которых участники группы Лесли обвинялись в создании в Таиланде тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. После рассмотрения заявлений и предварительного следствия прокуратура Паттайи составила обвинительное заключение по новым обвинениям и передала его в суд.