Рыбка попросила прощения у Дерипаски

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) попросила прощения у бизнесмена Олега Дерипаски и пообещала его не компрометировать.

«Олег Владимирович, я прошу прощения. Я – это орудие, люди воспользовались мной. Я не буду никаким образом больше компрометировать Дерипаску», – цитирует РИА «Новости» Вашукевич.

Она пообщалась с журналистами до начала заседания суда по избранию ей меры пресечения по уголовному делу об организации проституции.



Также она заявила, что не признает вину.



Вашукевич рассказала, что заявление, ставшее основанием для возбуждения уголовного дела, написала одна из ее подруг, Саша Травка.

По данным СМИ, Саша Травка (Анастасия Давыдова) – блогер, известная в соцсетях.

В субботу Нагатинский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли).

В четверг после депортации из Таиланда они были задержаны в аэропорту Шереметьево по делу об организации проституции.

В феврале 2018 года их арестовали в Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга». Впоследствии обвинения были сняты.

Во время нахождения в Таиланде Вашукевич заявляла о наличии у нее записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски, которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США. Позже она сообщила, что не будет передавать США эту информацию, вместо этого она якобы передала ее Дерипаске.