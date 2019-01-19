Следствие потребовало ареста для Лесли и Рыбки

Нагатинский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Анастасии Вашукевич (Насти Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), сообщили в пресс-службе суда.

«В Нагатинский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых Вашукевич и Кириллова», – сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Виктория Белова.

В четверг Лесли и Рыбка были задержаны в аэропорту Шереметьево российскими правоохранителями по делу об организации проституции после депортации из Таиланда.

В феврале 2018 года их арестовали в Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга». Впоследствии обвинения были сняты.