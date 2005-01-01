Немецкая пресса увидела угрозу войны космических армий России и США

В немецкой прессе прокомментировали планы США разместить в космосе оружие, способное сбивать спутники.

Физик и эксперт по разоружению из университета Дортмунда Юрген Альтман раскритиковал «древнюю и еще тогда провалившуюся идею о создании космических войск». По его словам, «другая крупная космическая держава как, например, Россия не оставит это без ответа».

Альтман обеспокоен тем, что на орбите Земли могут появиться две космические армии, готовые вступить в бой, передает RT со ссылкой на Deutschlandfunk.

Он не исключил, что война в космосе может начаться из-за сбоя компьютерной программы, причем боевые действия в космосе приведут к войне и на Земле.

Альтман призывает к сдержанности. Хотя технически планы США осуществимы, но таким образом им не удастся «защититься от атаки другого мощного государства», говорит эксперт.

«Это иллюзия», – заявил он.

Альтман также заявил, что США не смогут защититься от массированной ракетной атаки со стороны России, в случае ядерной войны американцам не помогут ни ПРО, ни космические войска. США могут разве что обеспечить некоторую защиту от нападений со стороны Ирана и Северной Кореи.