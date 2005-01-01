Times заявила о переносе Вашингтоном гонки вооружений в космос

Чтобы догнать Россию и Китай, которые «сделали большой рывок» в разработке оружия, США переносят гонку вооружений в космос, пишет газета Times.

«Новая гонка вооружений официально стартовала, и очередным рубежом в ней становится космос», – пишет Times. Британская газета указала, что США хотят разместить в космосе перехватчики баллистических ракет, передает RT.

Издание отмечает, что Россия и Китай «сделали большой рывок», инвестируя в оружие, которое может «перехитрить, опередить и подавить военное превосходство Америки». В связи с этим США в некоторых аспектах уже «отстают» от России и Китая, и признают, что у них нет защиты от оружия этих двух стран.

США пытаются наверстать упущенное и уже разрабатывают сверхзвуковые глайдеры и подводные дроны, однако есть и другие планы на будущее: Америка намерена разместить в космосе системы ПРО и сенсоры, которые будут отслеживать запуски ракет противника. Акцент делается не на предотвращении атак со стороны КНДР и Ирана, «в новой гонке вооружений основное внимание в планах Пентагона уделено России и Китаю», пишет Times.

«Господин Трамп, который уже приказал учредить космические войска, похоже, твердо намерен бороться за финансирование, необходимое для того, чтобы Америка вновь утвердила свое военное превосходство», – пишет британское издание.

Ранее российский МИД предостерег США от перезапуска «звездных войн».

Перед этим стало известно, что министерство обороны США заново рассмотрит возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе.