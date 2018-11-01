Пентагон объявил о возможности размещения военных систем в космосе

Министерство обороны США заново рассмотрит возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе, говорится в докладе Пентагона по противоракетной обороне.

«Минобороны в ближайшее время заново изучит концепции и технологии обороны с размещением в космосе для оценки технологического и операционного потенциала такого размещения в меняющейся среде безопасности», – передает РИА «Новости» текст документа.

Утверждается также, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковые технологии, которые якобы могут угрожать космической группировке США.

Накануне сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность наращивания сил ПРО, в том числе речь шла о космических спутниках, которые позволят лучше распознавать и отслеживать цели.

В США уже признавали, что американские оборонительные системы ПРО легко переоборудуются в наступательное вооружение.