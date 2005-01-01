Россия и Китай превратили американскую ПРО в большой изъян

Принятая в США стратегия развития противоракетной обороны имеет серьезный изъян: она не спасет страну от массированного удара России и Китая. По утверждению Forbes, американцы смогут отразить атаку лишь со стороны Северной Кореи. Проблемы возникли из-за недостатка в финансировании на протяжении последних 30 лет. Насколько обоснованы подобные опасения и за счет чего России удалось свести на нет многолетние усилия американцев?

Недавно принятая Белым домом стратегия развития системы противоракетной обороны (ПРО) подверглась жесткой критике. Разгромной статьей разразился влиятельный американский журнал Forbes. В публикации утверждается, что эта стратегия не предполагает защиты от массированной ядерной атаки со стороны России или Китая, поэтому нет гарантий выжить в случае масштабного конфликта. Американским военным остается уповать лишь на то, что Москва и Пекин не пойдут на такой шаг из-за опасений гарантированного ответного удара.

Издание утверждает, что каждый из двух слоев системы перехватчиков по отражению ракет эффективен на 80% и «теоретически только одна из 25 атакующих боеголовок достигнет своих предполагаемых целей», поэтому нынешняя система способна защитить США только от нападения со стороны КНДР. «У Северной Кореи, вероятно, не так много боеголовок, и в настоящее время она все равно не может разместить их на ракетах большой дальности», – пишет журнал.

Forbes призывает вкладывать в развитие ПРО больше денег, а не в десять раз меньше, чем на войну с «Талибаном» в Афганистане. «30 лет скромных инвестиций в оборонные технологии привели нас к тому моменту, когда мы сможем победить небольшую бесхитростную атаку таких стран, как Северная Корея», – говорится в статье.

Однако с появлением новых наступательных технологий, в том числе гиперзвуковых (у России это ракета «Авангард», способная развивать скорость в 27 Махов, то есть более 30 тыс. километров в час), стратегия ПРО США, говорится в статье, тоже должна измениться и адекватно отвечать на вызовы будущего, но на данный момент этого не просматривается.

Президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию по развитию ПРО на этой неделе. Он потребовал найти средства защиты от продвинутых крылатых и гиперзвуковых российских и китайских ракет, которые летят на больших скоростях по непредсказуемой траектории, что позволяет им преодолеть самый совершенный эшелон защиты.

Среди первоочередных мер в стратегии говорится об увеличении числа перехватчиков наземного базирования до 104 единиц. По данным на начало 2019 года, противоракеты США размещены в шахтных пусковых установках на базах Форт-Грили, на Аляске, и Ванденберг, штат Калифорния. На первом объекте находится 40 таких ракет, на втором – четыре. В течение четырех лет предлагается развернуть на Аляске еще 20 ракет-перехватчиков, увеличив их количество с 44 до 64 не позднее 2023 года. А на базе в Форт-Грили возможно размещение более 40 перехватчиков к уже запланированным 64-м.

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Помимо этого Пентагону поручено оснастить недавно развернутые перехватчики наземного базирования «более совершенными разгонными двигателями и более совершенными головными частями, предназначенными для заатмосферного перехвата».

В Москве отмечали, что под предлогом защиты от КНДР и Ирана Вашингтон все последние годы создает инфраструктуру вблизи России. США планируют развернуть у российских границ в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО. Как говорил замминистра обороны России Александр Фомин, районы противоракетной обороны созданы в Румынии и странах Балтии, и «вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше». В это же кольцо включат районы противоракетной обороны в Южной Корее и Японии.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош согласен с тем, что даже самые современные вооружения не гарантируют стопроцентную защиту от массированного ракетного нападения.

В то же время США явно стремятся совершенствовать свои оборонительные способности. Риторику Трампа об усилении системы ПРО он сравнил с заявлениями президента Рональда Рейгана в начале 1980-х о стратегической оборонной инициативе.

«Это те же лазеры, космические станции для перехвата ракет. Тогда выяснилось, что технической возможности для реализации такой инициативы просто нет. Сегодня технические возможности повысились, но все равно они не позволяют обеспечить стопроцентную гарантию защиты США от массированного ядерного удара», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД.

Ранее в словах Трампа, напомнил эксперт, проскальзывала мысль ориентировать ПРО прежде всего на защиту от удара со стороны Ирана и КНДР, ради чего и разворачиваются дополнительные технические средства на Аляске. «А что касается космического эшелона ПРО, то это, действительно, очень большие деньги.

Трамп пытается придать новый импульс военным расходам, немного подыграть военно-промышленному комплексу США за счет новых заказов,

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок», – уверен Бартош.

Эксперт разделяет опасения авторов статьи о беззащитности США перед современными ракетами. Главную угрозу представляют российские системы гиперзвукового оружия и беспилотные подводные аппараты типа «Посейдона».

«Противоракетная оборона не спасет США от «Посейдона». От гиперзвуковых систем, по подсчетам многих специалистов, тоже не спасет, потому что она рассчитана на перехват ракет, летящих по баллистической траектории», – пояснил эксперт.

При всех возможностях американцев можно говорить лишь «о некотором весьма незначительном повышении потенциала противоракетной обороны США». «Речь идет об уничтожении ракет, находящихся на относительно невысоком уровне разработки с точки зрения использования ложных целей, выбора траекторий и т.д. Это ракеты Северной Кореи и Ирана. Но я сомневаюсь в том, что они решат наносить удар по территории США», – подытожил Александр Бартош.