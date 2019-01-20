В Верховной раде призвали Киев сменить идеологию

Лидер украинской партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украине нужно выбрать другую идеологию для завершения вооруженного конфликта в Донбассе.

«Для того чтобы сделать правильный выбор, в первую очередь надо понять, что войну надо заканчивать, нужно выбирать другую идеологию. Ту идеологию, которая вернёт индустриализацию в страну, людей, отрасли, сделает Украину сильной и вместе с этим равной всем соседям. Без этого конфликт не закончить», – приводит его слова RT.

Ранее на этой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что нельзя верить обещаниям украинских политиков о возможности скорейшего установления мира в Донбассе.