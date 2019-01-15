Порошенко призвал не верить украинским политикам в вопросах Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что верить обещаниям украинских политиков о возможности скорейшего установления мира в Донбассе нельзя, потому что они могут принести стране «только поражение».

«Сейчас кое-кто обещает, что немедленно принесет мир. Мир не зависит от украинских политиков. Они могут принести лишь поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Он заявил, что украинцы ни в коем случае не допустят такого развития событий.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента, заявил, что для будущего главы государства первоочередной задачей станет прекращение войны в Донбассе.

Отметим, что в мае 2014 года Порошенко пообещал разрешить конфликт в Донбассе за считанные часы, так как «антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два–три месяца». Однако конфликт затянулся уже почти на пять лет.