Зеленский рассказал о реакции Порошенко на его президентские планы

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский рассказал о встрече с действующим главой украинского государства Петром Порошенко, состоявшейся в декабре 2018 года.

Зеленский рассказал «Украинской правде», что его пригласили к Порошенко для выяснения того, собирается ли он баллотироваться на пост главы государства в марте 2019 года. Артист тогда ответил, что «думает».

«Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю. Он (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь», – сказал шоумен.

Зеленский ответил украинскому лидеру, это «юмор, который отражает общество». По его словам, в такой «легкой форме» можно дать понять любому руководителю страны, «где он живет и в какой ситуации». «Мне кажется, что так всегда было», – добавил он.

О намерении участвовать в выборах президента артист объявил в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1». Выборы президента состоятся на Украине 31 марта.

Накануне Зеленский открестился от бизнеса в России.