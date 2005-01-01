Киев заявил о возобновлении производства самолетов «Руслан»

Украинское предприятие «Антонов» планирует производить транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» без российских комплектующих, заявил первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко.

«Мы уже сейчас на завершающей стадии того, что полностью перерабатывается вся электронная составляющая этого транспортного самолета. И мы надеемся, что она будет окончательно принята инженерной группой и группой конструкторов ГП «Антонов» уже в этом году, для того чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь никакого российского комплектующего изделия», – сказал Омельченко в эфире канала «Прямой».

В то же время он признал, что «если не заменять те узлы и агрегаты, которые производились Российской Федерацией, то без России невозможно этот самолет собрать», потому Киев налаживает сотрудничество с международными авиационными компаниями, передает РИА «Новости».

Ан-124 «Руслан» – советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России также обсуждают возможность воссоздания производства Ан-124 «Руслан».