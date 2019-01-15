Аксенов уволил мэра и главу горсовета Феодосии

Мэру Феодосии Сергею Фомичу и председателю горсовета Владимиру Титаренко предложено написать заявление об увольнении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мной было принято решение и сегодня было предложено написать заявление об увольнении главе администрации Феодосии Фомичу Сергею Викторовичу и председателю совета депутатов Титаренко Владимиру Валентиновичу», – цитирует ТАСС слова Аксенова на выездном совещании в Феодосии.

Исполнять обязанности мэра будет Сергей Бовтуненко.



На должность председателя горсовета Феодосии будет предложена кандидатура Анжелы Сердюковой, ранее работавшей директором городской музыкальной школы. Ее кандидатура согласована со спикером Госсовета Владимиром Константиновым.

В воскресенье Аксенов пообещал провести «стопроцентную перезагрузку» администрации Феодосии, если чиновники не решат накопившиеся в городе проблемы.

До этого Аксенов сообщил, что администрация города выполнила лишь около 20% поручений. Он отмечал, что Феодосия входит в число муниципальных образований Крыма, откуда поступает большое количество жалоб на работу сотрудников сферы ЖКХ.

В августе глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк сообщал, что Большая Феодосия стала одним из самых популярных туристических направлений полуострова.