В Киево-Печерской лавре начался пожар

На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар, загорелось здание, которое относится к монастырскому комплексу, сообщила пресс-секретарь главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве Светлана Водолага.

«Горит недействующее двухэтажное здание, которое предусмотрено под реконструкцию. Оно не на территории лавры, она рядом и входит в архитектурный комплекс. Крыша дома горит», – передает ее слова УНИАН.

Сообщение о пожаре на улице Лаврской, 23 поступило в 16.17 по местному времени (17.17 мск).

«Согласно предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры», – говорится в сообщении управления ГСЧС по Киеву.

Пожар, как сообщили в ведомстве, начался в одной из комнат на втором этаже, затем перекинулся на крышу.

«Площадь пожара составляет ориентировочно 200 квадратных метров. На месте работает около 44 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной техники», – говорится в сообщении.

Архиепископ Украинской православной церкви Климент Вечеря сообщил, что пожар произошел на территории заповедника, а не на территории монастыря, передает РИА «Новости».

«Там много таких заброшенных зданий в аварийном состоянии. Здания монастыря не пострадали. Эвакуации не было», – заявил Климент.

Напомним, спецкомиссия министерства культуры Украины впервые за 30 лет начала проверку церковных ценностей и икон Киево-Печерской лавры. Обыски провела также СБУ. Также появляются данные о возможны попытках изъятия лавры у канонической УПЦ в пользу «новой церкви» Украины.