Крым поставил рекорд по числу туристов в новогодние праздники

В период новогодних праздников Крым принял более 190,2 тыс. туристов, это на 39% выше показателей прошлого года и рекорд с момента воссоединения с Россией, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«С 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно в Республике Крым отдохнуло 190,2 тыс. туристов, что на 39% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников 2017-2018 годов. За указанный период 64% туристов прибыло через Крымский мост, 33% – авиатранспортом, 3% – через границу с Украиной», – передает ТАСС сообщение министерства.

По данным Ассоциации туроператоров России, Крым оказался в тройке наиболее популярных бюджетных внутренних новогодних направлений 2019 года для россиян. Стоимость тура в среднем составила 35 тыс. 97 рублей на двоих за семь ночей. Относительно прошлого года средняя цена снизилась на 11,4%. Это объясняется открытием зимних чартерных программ в Крым. Стоимость авиабилетов в Крым сократилась на 9%, с 1 по 8 января составляла в среднем 8 тыс. 680 рублей на рейсы туда и обратно.

Больше всего авиатуристов прилетело в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга – на эти города пришлось 89% авиатрафика.

При этом Крым планировал за новогодние праздники принять не менее 150 тыс. гостей. В прошлом году в Крыму на новогодние праздники отдохнули 137 тыс. человек.

В декабре сообщалось, что Крым замахнулся на советский туристический рекорд.