Захарова рассказала о трудностях перевода на встрече Лаврова с японским министром

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Москве стартовали переговоры руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно по вопросу мирного договора.

«Глава японского внешнеполитического ведомства поблагодарил Сергея Лаврова за то, что российская сторона «сделала температуру в Москве выше для него». Если бы он только знал всю многозначность перевода этой фразы с японского на русский...» – написала Захарова в Facebook.

Накануне Захарова выразила удивление тем, что Токио, разогревая интерес своих граждан к переговорам по мирному договору с Россией, не хочет проводить пресс-конференцию по итогам проходящих в понедельник переговоров. Позже в МИД Японии заявили, что от выхода к прессе после встречи министров не отказывались.