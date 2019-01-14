Япония объяснила отношение к пресс-конференции по итогам переговоров с Россией

Представитель руководства МИД Японии прокомментировал заявление российского МИДа о том, что Токио отказывается от пресс-конференции по итогам переговоров с Москвой.

«Все это странно», – приводит сообщение МИД Японии ТАСС со ссылкой на NHK.

Японская сторона заявила, что речь идет не об «обычной встрече министров иностранных дел», а о переговорах.

«Я не слышал о том, чтобы по ходу переговоров делались совместные заявления для журналистов», – заявил японский дипломат, добавив, что Япония «не отказывалась» от пресс-конференции.