Житель Башкирии расстрелял жену и защищавших ее соседей

Утром воскресенья, 13 января, в башкирском городе Учалы местный житель застрелил трех человек и ранил еще одного, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что, как установили следователи, в ночь на воскресенье житель города Учалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой, которая, опасаясь за свою жизнь, убежала домой к соседям. Злоумышленник вооружился ружьем и, преследуя жену, ранил соседа и убил его супругу. После этого мужчина ранил второго соседа, от полученных травм он умер в больнице. Впоследствии мужчина убил свою супругу и свел счеты с жизнью.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

В декабре ревнивый житель Ульяновска расстрелял любовницу и двоих ее детей.