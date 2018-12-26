Двое детей и двое взрослых застрелены в Ульяновске

В Ульяновске обнаружены тела мужчины, женщины и двух ее дочерей с огнестрельными ранениями, сообщает СУ СК по области.

Тела 48-летней местной жительницы, девочек 15 и 11 лет и мужчины около 40 лет обнаружены в квартире одного из домов в Заволжском районе. Кроме того, с огнестрельным ранением плеча госпитализирован 17-летний молодой человек. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство».

На сайте СУ СК по региону сообщается, что «преступление в течение нескольких часов раскрыто».

РЕН ТВ сообщало, что по неофициальной версии, мужчина, являвшийся любовником погибшей женщины, застрелил ее и двух ее дочерей, а сына ранил.

Однако, как передает «Звезда», СК озвучили другую версию. Преступление совершил «40-летний племянник погибшей женщины». Несколько лет назад он «уже покушался на эту семью, ранив их ножом». Тогда мужчину поместили в психиатрическую больницу. После выхода из больницы он «вернулся на место преступления с переделанным огнестрельным оружием, из которого и произвел выстрелы».