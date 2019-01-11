Опубликовано видео посадки китайского аппарата на Луну

Китайское национальное космическое управление (CNSA) обнародовало видеозапись посадки лунохода «Юйту-2» с космического аппарата «Чанъэ-4» на Луну, сообщает телеканал CGTV.

Телеканал опубликовал видео, на котором зафиксирован процесс спуска посадочного модуля на поверхность Луны и выгрузка лунохода, передает РИА «Новости».

На записи видно, как автоматика зонда выбирает место для посадки, чтобы избежать опасных участков, а также сама посадка.

Программа «Чанъэ» состоит из трех этапов – облет вокруг Луны, посадка и возвращение отобранных образцов на Землю.

Первые две фазы уже успешно реализованы: в 2013 году Китай направил на Луну луноход «Юйту», который находился на борту посадочного модуля «Чанъэ-3» и сел в кратере Залив радуги.

В мае 2018 года начался этап запуска аппарата на обратную сторону Луны. Китай запустил спутник связи «Цюэцяо», способный поддерживать связь между аппаратом «Чанъэ-4» и центром управления полетов в Пекине.

«Чанъэ-4» осуществил мягкую посадку в кратере Карман 3 января. Сначала спускаемый модуль и луноход «Юйту-2» передали первые снимки обратной стороны Луны на Землю, затем ушли в спячку на семь дней из-за высоких температур. После этого на Землю были отправлены панорамные фотографии.