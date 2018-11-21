Китайская станция передала первое фото с обратной стороны Луны

Опубликованы первые фотографии, сделанные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4» с обратной стороны Луны, сообщает CGTN.

По данным издания, «Чанъэ-4» проведет ряд геологических экспериментов и опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой гравитации, передает RT.

Ранее в четверг китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества успешно сел на обратной стороне Луны.