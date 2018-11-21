Китайская станция сделала панорамное фото с обратной стороны Луны

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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
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Зачем России нужна военная база в центре Африки

Со стороны российских «переговорщиков с автоматом» имело место психологическое насилие Фото: Joe Penney/Reuters
У России может появиться полноценная военная база в ЦАР, где российские военные специалисты успешно участвуют в мирном урегулировании и где в минувшем году погибла группа российских журналистов. Насколько можно доверять информации об этом? И зачем РФ вообще нужна военная база в Центральной Африке? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...

Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...

Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

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          Китайская станция сделала панорамное фото с обратной стороны Луны

             11 января 2019, 09:25
          Фото: cnsa.gov.cn
          Текст: Анна Инсарова

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          Космический аппарат «Чанъэ-4» передал панорамные снимки с обратной стороны Луны, сообщает агентство «Синьхуа».

          По данным агентства, опубликованные «Синьхуа» снимки были сделаны камерой, установленной на верхней части космического зонда, передает RT.

          Ученые проанализировали панорамные снимки и провели предварительный анализ рельефа и местности.

          Ранее были опубликованы первые фотографии, сделанные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4» с обратной стороны Луны.

          Напомним, 3 января китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества успешно сел на обратной стороне Луны.


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