Китайская станция сделала панорамное фото с обратной стороны Луны

Космический аппарат «Чанъэ-4» передал панорамные снимки с обратной стороны Луны, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, опубликованные «Синьхуа» снимки были сделаны камерой, установленной на верхней части космического зонда, передает RT.

Ученые проанализировали панорамные снимки и провели предварительный анализ рельефа и местности.

You can't miss it! China's Chang'e-4 probe takes panoramic photos on the lunar surface after it successfully made the first ever soft-landing on the far side of the moon https://t.co/p1ighMFiGY pic.twitter.com/XvYGMidplD — China Xinhua News (@XHNews) January 11, 2019

Ранее были опубликованы первые фотографии, сделанные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4» с обратной стороны Луны.

Напомним, 3 января китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества успешно сел на обратной стороне Луны.