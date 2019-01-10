На Украине пообещали предпринять новые попытки прохода через Керченский пролив

Замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что страна продолжит попытки провести корабли через Керченский пролив.

«Будем пробовать и не один раз. Возвращаясь к соглашению 2003 года о совместном пользовании Азовским морем – там прописано, что наши военные корабли без какого-нибудь согласования и разрешения имеют право проходить через Керченский пролив», – заявил Грымчак в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что Украина высказывалась за денонсацию упомянутого Грымчаком соглашения с Россией по Азовскому морю.

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.

В конце декабря министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что украинские суда в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив, он анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через этот участок.