В Киеве высказались за денонсацию соглашения с Россией по Азовскому морю

Политическая дискуссия о целесообразности денонсации Украиной договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря невозможна после инцидента в Керченском проливе, заявил представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук.

«Сегодня я даже не вижу предмета для дискуссии: денонсировать, или не денонсировать соглашение с РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года... РФ перечеркнула это соглашение, и соглашение о госгранице», – заявил Ткачук, передает «Интерфакс».

По его словам, обострение международных отношений можно обсуждать только в формате «нормандской четверки».

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу Российской Федерации, их задержали пограничники. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Суд в Симферополе арестовал 12 украинских моряков, находившихся в составе экипажа одного из кораблей. Экс-президент Украины Леонид Кравчук предлагал свое «единственное» решение для освобождения моряков.