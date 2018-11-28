Кравчук нашел «единственный» способ освободить арестованных украинских моряков

Экс-президент Украины Леонид Кравчук уверен, что только давление Запада и мирового сообщества на Россию сможет поспособствовать возвращению арестованных за пересечение российской госграницы украинских моряков.

«Единственный возможный вариант их вернуть – это давление. Это постоянное давление общественных организаций, журналистов, союзов. Это движение, кстати, уже началось. Но нам, Украине, нужно стать тем колоколом, который будет будить людей, чтобы они это давление расширяли и усиливали. У нас, я думаю, другого пути нет», – заявил Кравчук, передает УНИАН.

Кравчук добавил, что действия России в Керченском проливе якобы были спланированными.

«Я общался почти со всеми генсеками – Черненко, Горбачевым, Андроповым – они разные, но у всех абсолютно одна позиция: Украина должна быть в составе стратегических интересов России. Это стратегия. Поэтому мы должны это знать и учиться жить именно в таких условиях, как научился жить, скажем, Израиль в условиях наличия рядом Палестины», – отметил Кравчук.

Напомним,25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России, после чего их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

12 моряков из числа задержанных были арестованы судом в Симферополе.